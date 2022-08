Unternehmen sind meist geübt, mit veränderten Rahmenbedingungen erfolgreich fertig zu werden. Deshalb werden diese Unternehmen mit der aktuellen Multikrisensituation, oder vielleicht kann man auch Multichancensituation sagen, gut fertig und sichern damit den nächsten Aufschwung. Ob die Politik den Schritt in eine zukunftsgerichtete Transformation und damit eine Gleichschaltung mit der Wirtschaft zeitgerecht schafft, sollten wir uns sehr wünschen.



Und nun? Ein Blick zurück liefert zwar keine Antworten, aber vielleicht Orientierung. Immer wieder sind technologische Durchbrüche mit Katastrophen zusammengefallen. Der Computer, wie wir ihn heute kennen und nutzen, entstand während des Zweiten Weltkrieges. Die Zeit, in der Fließbandfertigung Massenproduktion ermöglichte, mündete in der Weltwirtschaftskrise, die wiederum alte Gewissheiten in Frage stellte. Heute gibt es ähnliche Diskussionen. Der Fortschritt, den Techniker*innen, Informatiker*innen und ihre Ideen in die verschiedenen Fachbereiche der Immobilien-Branche bringen, führt zu einer neuen Verteilung von Wachstum, Sicherheit, Umsatz...



Die Fixpunkte in dem oben angesprochenen Biotop sind Unternehmen, Unternehmerpersönlichkeiten, Start-ups, Forscher*innen und Ingenieure*innen, für die „Scheitern keine Option“ ist. Sie alle haben nicht nur einen innovativen Geist, sondern sie tragen die Entwicklung und gestalten sie aktiv. Beim Thema „Integrale Planung“ bzw. BIM war/ist Prof. Dr. DI Christoph Achammer eine solche Unternehmerpersönlichkeit Österreichs, für den ,,failure" weder als Lehrender an der TU Wien, noch als vorausdenkender Unternehmer mit seiner ATP eine Option war/ist.