Vaillant bringt im 150. Jubiläumsjahr des Unternehmens eine neue Generation der Split-Wärmepumpen aroTHERM auf den Markt. Die neue aroTHERM Split plus zeichnet sich durch ihre Effizienz aus, ermöglicht hohe Vorlauftemperaturen und ist mit serienmäßig integrierter Kühlfunktion, Konnektivität sowie einem Magnetitfilter ausgestattet. Zusätzlich ist sie mit dem verwendete Kältemittel in Österreich derzeit voll förderfähig und ab der zweiten Novemberhälfte verfügbar.



Mit der neuen Wärmepumpen-Generation setzt Vaillant Nachfragen von Markt und Fachhandwerk in der Produktentwicklung um. Sie macht einen großen Sprung in der Effizienz mit einer jahreszeitbedingten Raumheizungseffizienz (35 °C) von bis zu 203 Prozent. Dadurch kann der Strombedarf reduziert werden, auch die daraus resultierenden Betriebskosten der Anlage sinken damit. Außerdem zeichnet sich die Wärmepumpe durch eine zumeist innerhalb eines Tages durchführbare und platzsparende Installation aus. Sie kann auch in ein bestehendes Heizsystem integriert werden.



Mit hohen Vorlauftemperaturen bis 62 °C eignet sich die aroTHERM Split plus für Sanierungen von Altbeständen. Ein modulierender Kompressor sorgt dafür, dass die Leistung an die aktuelle Gebäudeheizlast angepasst wird – das wird mittels Invertertechnik möglich.



