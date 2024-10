Eine Besonderheit von KMUs und insbesondere im Gewerbe und Handwerk ist es, dass diese ihre Mitarbeitenden so lange wie möglich halten. Das ist vor allem in der aktuellen Wirtschaftslage ein großes Thema. Enichlmair: „Insbesondere bei Branchen mit hoher Saisonalität und Wetterabhängigkeit wie etwa am Bau oder auch im Gastgewerbe besteht die Gefahr, dass Personal bei einer Kündigung in andere Branchen abwandert und diese qualifizierten Personen bei besserer Wirtschaftslage dann nicht mehr zurückkommen.“



Der Fachkräftemangel ist gerade bei Gewerbe und Handwerk ein großes Thema. Die drei größten Problemfelder sieht die KMU Forschung in der Anzahl und Qualität der Lehrlinge mit den demografischen Veränderungen und dem Trend zur Matura, in den Pensionierungen der „Babyboomer“ und in neuen Berufsbildern, die wegen Digitalisierung und der Transformation der Wirtschaft aktuell entstehen.

