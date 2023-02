Das Bürogebäude ist ein Skelettbau in Stahlbetonbauweise. Das fünfgeschossige Tragwerk (UG 2 bis OG 3) besteht aus STB-Stützen und drei Stahlbetonkernen, welche die Stahlbeton-Flachdecken tragen. Die Parapete wirken als zwischen den Stützen gespannte Randträger und damit als Deckenauflager. Sämtliche vertikalen Einwirkungen werden primär über die Flachdecken und die Stahlbetonstützen abgeleitet. Ein Teil des Gebäudes ist unterkellert und auf einer Bodenplatte fundiert. Die restlichen Stützen sind auf Einzel- und Streifenfundamenten gegründet. Die horizontale Gebäudeaussteifung gegen Wind, Schiefstellung und Erdbeben erfolgt über die Stahlbetonkerne und Pendelstützen. Das Bürohaus wurde flexibel für mögliche Änderungen und Anpassungen in der Zukunft konzipiert.



Die Produktionshalle mit einer Außenabmessung von rund 120 x 48 Metern und einer Höhe von 10 Metern ist zur Hälfte unterkellert. Die vertikalen Elemente werden überwiegend von Stahlbetonstützen (60 x 60 Zentimeter) im Raster 12 x 24 Meter gebildet, welche in Köchereinzelfundamente bzw. in die Kellerkonstruktion im unterkellerten Bereich

eingespannt sind. Die Unterkellerung ist mittels Bodenplatte fundiert. Die horizontale Aussteifung gegen Wind, Schiefstellung und Erdbeben erfolgt über die eingespannten Stützen. Die Decken über UG und EG sind als Flachdecken, die auf Stützen und Wänden gelagert sind, ausgebildet. Der Hallenboden im nicht unterkellerten Bereich ist eine schwimmende monolithische Bodenplatte mit minimierter Fugenteilung.

Dachtragwerk

Das Dachtragwerk bilden Stahlbaufachwerke mit Spannweiten von 12 Metern als Hauptträger bzw. 24 Metern als Nebenträger mit einem Raster von je 6 Metern. Die Dachdeckung ist eine Trapezblech- Dachkonstruktion. Die Aussichtsplattform wurde in Stahlbauweise errichtet und in die Fachwerke aufgehängt. Das statische System bietet ausreichende Stützenfreiheit in der Produktionsebene (EG, 12 x 24 Meter) und zugleich die erforderliche Tragfähigkeit in der Dachebene für die geplante HKLS und Elektroausrüstung. Durch die Fachwerkkonstruktion ist auch die Flexibilität für künftige Änderungen, Anpassungen oder Nachrüstungen, unter Einhaltung der wirtschaftlichen Aspekte, mitberücksichtigt. Die ca. 15 Meter hohe Logistikhalle hat Außenabmessungen von ca. 84 x 60 Metern. Die vertikalen Elemente bilden überwiegend Stahlbetonstützen (60 x 60 Zentimeter) in einem Raster von 12 x 12 Metern, welche in Köchereinzelfundamenten eingespannt sind. Der gewählte Raster bietet einerseits ausreichend Platz für die Regale, andererseits ermöglicht er die schlanke und wirtschaftliche Konstruktion der STB-Stützen als auch der Stahldackonstruktion.

Die horizontale Aussteifung gegen Wind, Schiefstellung und Erdbeben erfolgt über die eingespannten Stützen. Das Dachtragwerk bilden vollwandige Stahlträger mit einer Spannweite von 12 Metern als Hauptträger bzw. 12 Metern als Nebenträger mit einem Achsraster von je 6 Metern. Die Dachdeckung erfolgt als Trapezblech-Dachkonstruktion.