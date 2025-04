Die beiden St. Pöltner Ingenierbüros KWI Engineers und das Technische Büro Ing. Gerhard Eder (TBGE) wachsen nach Jahren der Zusammenarbeit zusammen. Das bringt auch Veränderung in der Geschäftsführung mit sich: Neben Thomas Bertl werden künftig auch Gerhard Eder und Wolfgang Perzl als Geschäftsführer die Geschicke von KWI lenken.

„Die Kombination aus freundschaftlichem Umgang, Begeisterung an technischen Herausforderungen und professioneller Umsetzung hat mich überzeugt, Teil des Teams zu werden", äußert sich Eder zu seiner neuen Position, in der er unter anderem die interne Aus- und Weiterbildung verantwortet. Perzl, der seine Karriere bei KWI begann und das Unternehmen 1999 verließ, kehrte 2021 in den Betrieb zurück und übernimmt nun vier Jahre später als Geschäftsführer neue Verantwortung. „Ich freue mich wieder an die Wurzeln meiner beruflichen Laufbahn zurückzukehren. Mit meiner Tätigkeit in der Geschäftsführung möchte ich einerseits meine Erfahrung an meine Kollegen weitergeben und andererseits zur strategischen Ausrichtung des Unternehmens beitragen", so Perzl. Gunter Quirchtmayer, über 20 Jahre lang CFO bei KWI, tritt von seiner Position als Geschäftsführer zurück und übernimmt die Rolle des Prokuristen.

