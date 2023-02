Begründet wird die Forcierung des Bestbieterprinzips nicht zuletzt damit, dass eine Fokussierung bei Auftragsvergaben allein auf den niedrigsten Preis als Zuschlagskriterium einen hohen Preisdruck erzeugt, der in letzter Konsequenz zu Lohn- und Sozialdumping führen kann. Weiters schadet der Preisdruck maßgeblich der Qualität! Beim „versteckten Billigstbieterprinzip“ handelt es sich um eine Vergabeart, bei dem zuerst die Eignung der Bieter abgefragt wird – also ob beispielsweise relevante Referenzen vorliegen – und danach erfolgt zwischen den z. B. zehn geeigneten Bietern eine Vergabe nach dem billigsten Preis. Dadurch, dass bei diesen zweistufigen Wettbewerben im zweiten Teil nur noch der Preis abgefragt wird, fällt die Innovationskraft während der Abwicklung des Auftrages gering aus, denn die Motivation wird ausschließlich über den Preis getrieben.





Einfacher ist es natürlich, nach dem Billigstbieterprinzip zu vergeben. Der Aufwand und Gegenstand des Vergabeverfahrens müssen natürlich immer in einer gewissen Relation stehen. Ich würde mir jedoch trotz des Mehraufwands für Bestbieterverfahren wünschen, in Zukunft vermehrt jene Vergabeverfahren am Markt zu erleben.