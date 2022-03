Neuauflage von „Fachgerecht planen, berechnen und ausrüsten“

Diese Neuauflage des Reflex-Leitfadens "Fachgerecht planen, berechnen und ausrüsten" hat es in sich: In dem 100 Seiten starken Leitfaden steckt geballtes Know-how, von dem TGA-Planer*innen, Betreiber*innen und Fachhandwerksbetriebe profitieren können. Das aktuelle Nachschlagewerk bietet kompaktes Wissen und technischen Überblick über den Einsatz von Druckhalte-, Entgasungs-, Nachspeise- und Wasseraufbereitungssystemen – für effiziente Lösungen in jeglichen Heiz- und Kühlanwendungen.



In der jetzt vorliegenden Ausgabe wurden unter anderem die Bezüge zu den Normen, Richtlinien und Verordnungen auf den neuesten Stand gebracht. Neu in der Rubrik „Nachspeisung und Wasseraufbereitung“ ist die Entscheidungshilfe für den Planungsprozess nach VDI 2035 und der korrekten Anwendung mit aktualisierten offiziellen Formblättern. Zudem bietet die Neuauflage Unterstützung mittels Planungs- und Auslegungs-Checklisten. Kostenlos erhältlich ist „Fachgerecht planen, berechnen und ausrüsten“ hier zum Download.