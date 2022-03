Mit Eder an Kompetenz gewinnen

Und wie wird es mit der Marke Eder weitergehen? Mark von den Hoff dazu: „In Österreich und Südtirol bleibt die Marke Eder erhalten, in allen anderen Märkten wird die Druckhaltung und Expansionstechnik unter der Marke SpiroExpand vermarktet. Wir werden das Eder-Brand in Österreich weiter stärken, Eder bleibt rot! Wir feiern heuer 100 Jahre Eder!“ Von den Mitarbeiter:innen wurde der Kauf sehr positiv aufgenommen, ist von den Hoff überzeugt. „Unter den Mitarbeiternden herrscht eine sehr positive Stimmung. Wir werden stark in die Produktion investieren, das sind positive Signale für alle. Die Eder-Produktion läuft heute bereits am Limit, wenn das erhoffte Wachstum dazukommt, wird der Ausbau unumgänglich. Alle Standorte in Österreich werden erhalten bleiben, die Fertigung bleibt in Österreich“, hält von den Hoff fest, betont dabei aber, dass die Integration von Eder erst begonnen habe.

„Die Integrationsliste ist lang, jetzt gilt es erst einmal, Vertrauen zu schaffen, bei den Mitarbeiter*innen und im Markt. Wir nehmen uns jetzt einmal die Zeit, um zu schauen, wohin der Weg gehen wird.“ Stabilität schaffen, darum geht es Mark von den Hoff also zunächst. Dementsprechend stehen auch keine Änderungen der Vertriebsstrukturen am Plan. „Der Vertrieb der Eder-Produkte bleibt dreistufig. Wir sind loyal gegenüber unseren Großhandelspartnern. Über 95 % unseres Absatzes geht über den Großhandel“, weiß er. Apropos Vertrieb: Spirotech wird in Österreich derzeit von BWT als Partner vertrieben. Wie sich diese Partnerschaft künftig entwickelt, das lässt von den Hoff noch offen. „Diese Frage ist noch offen, im Laufe des Jahres werden wir Entscheidungen dazu treffen.“