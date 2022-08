FMA I IFMA Austria und buildingSMART Austria schließen eine Kooperation, mit dem Ziel, verschiedenen BIM-Reifegrade auch im Facility Management Niederschlag finden zu lassen. Das Hauptaugenmerk der Zusammenarbeit wird auf die BIM-Ausbildung und -Zertifizierung gerichtet sein, um das Thema Building Information Modeling voranzutreiben.

Um den Nutzen der Methode im eigenen Geschäftsfeld umsetzen zu können, wird es nun auch in Österreich gemeinsame Schulungen und Zertifizierungen, welche weltweit gültig und anerkannt sind, geben. Gestartet wird mit einer zweitägigen Ausbildung am 1./2. September in Wien, gefolgt von Graz, am 13./14. September 2022.

Die Digitalisierung sei ein wesentlicher Baustein im Facility Management, das Thema „Daten und Dokumentenverfügbarkeit“ ein ständiger Begleiter aller Facility Manager*innen, erklären Doris Bele, MSc, Vorstandsvorsitzende FMA und DI (FH) Georg Stadlhofer, MSc, Präsident IFMA Austria dazu. Die Methodik BIM könne wesentlich zu höherer Datenqualität und -konsistenz beitragen und derzeit ungenutzte Produktivitätspotenziale heben. „Es freut uns sehr, nun auch eine zertifizierte BIM-Basis-Ausbildung speziell für Facility Manager*innen gemeinsam mit buildingSMART Austria anbieten zu können", so die beiden.