Austrian Standards erweitert sein Portfolio und stellt mit „meinNormenAbo“ ein neues digitales Aboservice speziell für österreichische Klein- und Mittelbetriebe zur Verfügung. Die Ergebnisse der Testläufe von über 80 heimischen Unternehmen wurden direkt im Produktentwicklungsprozess berücksichtigt.



Das neue Produkt ist ab sofort über die Website von Austrian Standards verfügbar und bringt große Vorteile für Klein- und Mittelbetriebe, wie Valerie Höllinger, CEO bei Austrian Standards, betont: „Die österreichischen Unternehmen agieren im internationalen Wettbewerb. Gerade in diesem dynamischen Umfeld stehen Standards für Qualität und machen mitunter den wettbewerbsentscheidenden Unterschied. Voraussetzung hierfür ist ein umfassender Zugang zu Standards."

So präsentiert Austrian Standards eine spezielle Lösung, die auf die Bedürfnisse der heimischen Wirtschaft eingeht. „meinNormenAbo“ vereint mobiloptimierten Lesezugang und smarte Such- und Recherchefunktionen von etwa 20.000 ÖNORM-Standards (ÖNORM, ÖNORM EN, ÖNORM ISO und ONR) in einem Service. Zum Beispiel erleichtert die Anwendung das Arbeiten mit Standards durch relevante Querverweise oder die Möglichkeit, persönliche Kommentare zu ergänzen.