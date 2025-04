Drees & Sommer Österreich konnte mit Nicole Rumpler eine ausgewiesene Expertin in den Bereichen Projektmanagement, Baumanagement und Generalplanung für die Geschäftsführung gewinnen. Sie blickt auf 23 Jahre Erfahrung in verschiedenen Assetklassen zurück und konzentriert sich auf die kombinierte Gesamtabwicklung: „Ich freue mich besonders darauf, die Projektvielfalt bei Drees & Sommer ausbauen zu können, um in dieser breiten Aufstellung weiterzuwachsen.“ Gemeinsam mit Gerald Herndlhofer, Philipp Gansch und Georg Stadlhofer bildet Rumpler das Führungsteam von Drees & Sommer Österreich.

Rumpler folgt auf Arnold Schmitzer, der das Unternehmen mit Ende Februar 2025 verlassen hat und übernimmt seine Agenden für den Bereich Westösterreich, genauer Salzburg, Tirol, Vorarlberg und Kärnten. Schmitzer hat das Unternehmen PM1 Projektmanagement, das vor zwei Jahren Teil von Drees & Sommer Österreich wurde, in mehr als 22 Jahren erfolgreich aufgebaut. Nach der Übergabe will er sich nun neuen Aufgaben in seinen anderen Unternehmungen widmen: „Ich bin sehr stolz auf das gemeinsam Erreichte und wünsche dem Team und meiner Nachfolgerin viel Erfolg.“

