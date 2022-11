"PM1 projektmanagement, planen und bauen" mit Standorten in Salzburg, Innsbruck und Wien wird Teil des in Wien und Linz ansässigen Immobilienberatungs- und - planungsunternehmen Drees & Sommer Österreich. Drees und Sommer beteiligt sich zu 100 Prozent an PM1, das künftig als "PM1 – Part of Drees & Sommer" firmiert. Ab sofort sind gemeinsam 120 Mitarbeitende an Standorten in Wien, Linz, Salzburg und Innsbruck aktiv.



PM1-Geschäftsführer Arnold Schmitzer ist neben Philipp Gansch, Gerald Herndlhofer und Georg Stadlhofer Teil der Geschäftsführung von Drees und Sommer Österreich, Gansch wird neben Schmitzer und Stefan Unterberger Teil der Geschäftsführung von PM1 – Part of Drees & Sommer. So werden gemeinsam zukünftig mehr als 350 Projekte in ganz Österreich begleitet und betreut.