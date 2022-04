Plus-Energie-Quartier erhält ÖGUT-Preis 2021

In den letzten Jahren wurden die nationalen wie auch städtischen Klima- und Energieziele stark angezogen: Wien will bereits 2040 klimaneutral sein. Die zur Dekarbonisierung des Energiesystems notwendige Zunahme an dezentral erzeugter, zum Teil volatiler, erneuerbarer Energie einerseits, sowie Verbrauchsspitzen (z.B. durch E-Mobilität, Heizungsspitzen) andererseits stellen aber nicht zuletzt öffentliche Netze vor große Herausforderungen. Plus-Energie-Quartiere können im dichten urbanen Gebiet zu einer Netzentlastung beitragen, indem sie einerseits Energieaufbringungspotenziale vor Ort ausschöpfen und andererseits an den lokalen Verbrauch (mittels Demand Side Management und Speicher) anpassen. Darüber hinaus können derartige Quartiere auch Flexibilitäten für das öffentliche Netz bereitstellen.



Das erste urbane Plus-Energie-Quartier Österreichs, das „PEQ21", wird ab Sommer 2022 in der Pilzgasse 33 in 1210 Wien realisiert. Das Neubauprojekt mit einer Nutzfläche von ca. 26.500 m² zeichnet sich durch eine hohe Vor-Ort Erzeugung und effiziente Nutzung erneuerbarer Energien aus. Im Fokus steht die optimierte Verzahnung von Wohn- und Gewerbeflächen innerhalb des Quartiers sowie die Vernetzung mit dem übergeordneten Energiesystem der Stadt. Das Energiekonzept des Plus-Energie-Quartiers basiert auf einer hocheffizienten Gebäudehülle, Bauteilaktivierung in Verbindung mit einem Wärmepumpensystem und einem Erdsondenfeld mit ca. 90 Bohrungen à 150 m, über das nicht nur Wärme, sondern auch Kälte bereitgestellt wird, sowie einem klug durchdachten Lüftungskonzept, das die Dachflächen frei für Sonnenenergienutzung hält. Herzstück des Quartiers ist nicht zuletzt eine PV-Anlage am Dach und an der Fassade, die mit einer geplanten PV-Leistung von insgesamt rund 650 kWpeak (ca. 2 kWp/100 m² BGF) dem dreifachen der Verpflichtung laut Wiener Bauordnung entspricht.