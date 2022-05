Smart Hospitals

Immer mehr Kliniken werden nach der Methodik des Building Information Modeling (BIM) gebaut. Die Anwendung der BIM-Methodik erhöht die Planungs- und Bauqualität einerseits durch das abgestimmte, regelbasierte Erstellen und Abstimmen von konsistenten Informationen mittels eines virtuellen Datenmodells, andererseits durch eine dadurch verbesserte Kommunikation und Zusammenarbeit der Beteiligten in der Wertschöpfungskette Planen, Bauen und Betreiben. Die BIM-Methodik führt zur besseren Einbindung des Auftraggebenden und der Nutzenden in den Planungsprozess durch eine erhöhte Transparenz der Zusammenhänge im Gebäude. Dies wird erreicht durch das Zusammenführen aller wesentlichen, räumlichen, technischen und numerischen Informationen, die verbesserte Darstellung der Zusammenhänge und die Möglichkeit zu vielfältigen Simulationen aus einer gemeinsamen Datenquelle heraus. Die BIM-Methodik kann durch Verknüpfung der Bauteile mit ihren alphanumerischen Eigenschaften dazu genutzt werden, ein umfassendes Gebäudedatenmodell mit allen Eigenschaften zu erstellen, welche für die im Projekt erforderlichen Anwendungsfälle und den Auswertungen/Ableitungen benötigt werden. Es wird ein sogenannter digitaler Zwilling des Bauwerks entwickelt. Das Gebäudedatenmodell stellt die Einheit aus einem dreidimensionalen Modell und damit verbundenen Daten und Datenbanken dar.

Dieses BIM-Modell kann bereits während der Planungsphase dazu genutzt werden, die Voraussetzungen für einen effizienten Gebäudebetrieb zu schaffen. Es optimiert das Nutzflächenmanagement und die Betriebskosten. Das Potenzial zur Kosteneinsparung in der Betriebsphase wird dabei noch häufig übersehen. Durch die Darstellung der Anlagen in einem BIM-Modell wird nicht nur die örtliche Lage der Anlagen angezeigt, sondern auch deren Status. Somit ist ein sofortiger Einblick in den betroffenen Bereich gegeben, wenn eine Störung der Gebäudeinfrastruktur vorliegt. Die Auswirkungen können schnell bewertet und bei Bedarf das medizinische und/ oder technische Personal informiert werden, was zu einer schnellen Reaktion führt und die Auswirkungen auf den täglichen Betrieb reduziert. Auch Bestellprozesse für Wartungs- und Instandhaltungsmaterial können damit optimiert werden.