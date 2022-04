Wenn Routinedenken vor dem Richter landet

Langjährig tätige Sachverständige wissen, dass eigene Erfahrungen nicht vorschnell zur Beurteilung noch nicht gründlich studierter Sachverhalte herangezogen werden dürfen. Aber Lebenserfahrungen sollte man nicht von vornherein ignorieren. Eine davon besagt, dass gerade in außergewöhnlichen Bauten ganz banale und daher umso ärgerlichere Probleme aufzutreten pflegen. So auch hier. Das stattliche und weitläufige Gebäude in wunderbarer Lage weist abgesehen von etlichen anderen Besonderheiten allein im Obergeschoß für Familie und Gäste vier Badezimmer auf.



Familie und Gäste pflegten erwartungsgemäß denselben Tagesrhythmus einzuhalten und benutzten daher auch die Badezimmer einigermaßen synchron. Einer der im Zuge eines Gerichtsverfahrens zwischen Installateur und Bauherrschaft beanstandeten Mängel war die Tatsache, dass es bei fast gleichzeitiger Benutzung der Duschen in den Badezimmern zu unangenehmen Temperatur- oder Mengenschwankungen kommen würde. Wer unter der Dusche steht, empfindet solche überraschenden Änderungen von Temperatur oder Menge als einschneidenden Komfortverlust und ist davon nicht angetan.



Dem ausführenden Installationsunternehmen war rein technisch gesehen nichts vorzuwerfen. Es hatte sich – soweit im Nachhinein prüfbar – in Dimensionierung und Leitungsführung genau an die Vorgaben des Planungsbüros gehalten. Der Planer wiederum hatte in der Auslegung des Leitungsnetzes anscheinend exakt nach Normvorgaben gehandelt. Nun hat die Norm für die im Regelfall durchschnittlich auftretenden Gleichzeitigkeiten ihre Berechtigung. Sie ist aber kein Gesetz und entbindet auch nicht des eigenen Nachdenkens. Dazu hätte auch die Beachtung der erwähnten Lebensgewohnheiten gehört, die Anlass gewesen wäre, die Dimensionierung des Wasserleitungsnetzes etwas großzügiger ausfallen zu lassen.