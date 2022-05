Wien fördert Wärmenetze

Die Förderrichtlinie wurde von der städtischen Energieplanungsabteilung ausgearbeitet. Abteilungsleiter Bernd Vogl dazu: „Die große Herausforderung bei der Umstellung auf klimafreundliche Wärme ist die Verfügbarkeit der Wärmequellen. Mit den Wärmepumpen in Kombination mit Wärmenetzen können wir gemeinsam Wärme nutzen, die im Gegensatz zu Erdgas in Wien verfügbar ist. Im Winter wird dem Boden Wärme entzogen, die im Sommer wieder eingespeichert wird, indem zum Beispiel die Gebäude temperiert werden. Die Wärmepumpen können mit Strom aus erneuerbarer Energie aus der Region betrieben werden.“ Während der Anschluss an die Fernwärme aufgrund der Komplexität des Netzausbaus nie überall möglich sein wird, steht Erdwärme nahezu in ganz Wien zur Verfügung. Als wichtigen Aspekt führt Vogl auch die Kombinationsmöglichkeit mit neuen Gebäuden an: „Damit wir die Synergien bestmöglich nutzen, kann die Wärmeversorgung von neu errichteten Gebäuden mit Bestandsbauten im Rahmen der Förderung kombiniert werden.“



Die Wiener Förderung von Wärmenetzen unterstützt u.a. die Errichtung des Netzes, die Errichtung der Erdsonden, die Anschaffung von Wärmepumpen ebenso wie die Planung und die vorbereitenden Arbeiten, die für die erfolgreiche Umsetzung notwendig sind. Insgesamt stehen in der Pilotphase für das Förderprogramm 1,6 Mio. Euro zur Verfügung.