Privilegierte Änderungen sind in § 16 Abs 2 Z 2 WEG aufgezählt. Ein Heizungstausch ist nicht privilegiert. Wenn sich eine Änderung nicht in diesem Katalog befindet, muss ihre Verkehrsüblichkeit oder ein wichtiges Interesse an ihr nachgewiesen werden, damit ein Gericht die Zustimmung der anderen Wohnungseigentümer ersetzen kann.