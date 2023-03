Reduzierte Form

Mit Xcut und Xcross stellt Alape zwei neue Säulenwaschtische vor, deren Design die geschlossene Zylinderform von bodenstehenden Waschtischsäulen auflöst und auf schlanke Stahlstreben reduziert. Das Ergebnis bietet Klarheit und Leichtigkeit, was insbesondere in kleinen Bädern überzeugt. Xcross ist in mattschwarz mit weiß glänzendem Becken erhältlich. Xcut ist ganz in Weiß gehalten.

Foto: Alape