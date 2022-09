Schön schmal

Die Kermi Liga Pendel-Falt U-Form, ist ein echtes Platzwunder für kleine Badezimmer. Im ausgefalteten Zustand ist sie ein praktischer Spritzschutz, egal ob sie direkt am Fenster, einer Vormauerung oder wie in diesem Beispiel an der freien Wand montiert wird. Bei Nichtgebrauch lässt sie sich bequem auf weniger als 40 cm platzsparend an die Wand falten. Die Akzente in Schwarz Soft sind ein markanter Hingucker.

Foto: Kermi GmbH