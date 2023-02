Das beliebte deutsche Urlaubsziel Büsum ist von Meer, Strand und Wind geprägt. Neben malerischen Landschaften hat die Nordsee aber auch ihre raue Seite, wenn Stürme toben und die Wellen tosen. Das Lighthouse Hotel & Spa Büsum zeigt, wie die Natur das Interior Design geprägt hat und wie sich barrierefreie Lösungen ästhetisch in das Gesamtkonzept einfügen.

Norddeutscher Hafencharme

Das Architekturbüro lehnte sich in der Entwurfsidee für das Hotel an den vielfältigen Charakter der Küstenlandschaft an. Entstanden ist ein stylisches Design-Hotel mit 111 Zimmern und Apartments. Das große Bauvolumen wurde in kleinteilige einzelne Baukörper aufgeteilt und vermittelt einen typisch norddeutschen Hafencharme. Auf die Betrachter und wirkt das Hotel dadurch wie ein Ensemble unterschiedlicher Gebäude, das neben dem Hotel auch drei Restaurants, Tagungsräume, einen Feinkostladen, zwei Shops, einen Spa-Bereich und eine Hafenkneipe beherbergt.



Die moderne Architektursprache fügt sich harmonisch in die Umgebung zwischen Deich, Leuchtturm und Museumshafen ein. Das Gestaltungskonzept ist eine Melange aus maritimen und industriellen Einflüssen, zugleich strahlt das Design Coolness und urbanen Chic aus. Schwarze Bau- und Designelemente ziehen sich wie ein roter Faden durch die Gestaltung des Hotels. Dabei integrieren sich die HEWI Lösungen von System 900 harmonisch in die Hotelbäder und barrierefreien Sanitärräume. Die Produkte von System 900 fügen sich mit einer eleganten dunklen Pulverbeschichtung in das Industriedesign aus Backstein und mattschwarzen Elementen des Innendesigns ein und ermöglichen eine stilvolle Gestaltung barrierefreier Hotelbäder.