Artweger hat bereits Erfahrung in der Verklebung am Sanitärmarkt gesammelt: Bereits 2003 hat das Bad Ischler Unternehmen die erste Duschkabinenserie mit geklebten Scharnieren herausgebracht. Mittlerweile sind fast alle Duschserien in dieser Ausführung gefertigt. 2018 folgte die erste Dusche mit geklebtem Wandanschluss, die Walk In-Dusche Artweger ZERO. Nun bringt Artweger eine vollständige Duschkabinenserie auf den Markt.