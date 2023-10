Die Hommage-Kollektion erinnert in ihren traditionellen viktorianischen Formen an den Stil Anfang des 20. Jahrhunderts, als die Entwicklung des Badezimmers hin zu einer Wohlfühloase ihren Anfang nahm. Opulentes Design und hochwertige Materialien verwandelten den Raum in einen Ort, an dem man sich ausgiebig der persönlichen Körper- und Schönheitspflege widmen konnte.



Diesen Geist versprüht Hommage auch heute noch. Der ikonische Säulenwaschtisch mit Stufendesign oder auch die freistehende Badewanne mit nostalgischen Wannenfüßen verleihen jedem Bad sofort ein einladendes Wohnambiente.