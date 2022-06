Alleinstehender Collaro-Badmöbel sucht Aufsatzwaschtisch fürs Leben

Die Unterschänke Collaro setzen auf praktische Auszüge zum griffbereiten Verstauen von Utensilien. Weil das so gut funktioniert, wurde Collaro zur Möbel-Plattform für Aufsatzwaschtische aus verschiedenen aktuellen Serien ausgebaut. Erhältlich in elf Trendfarben und in fünf Breiten von 80 cm bis 160 cm, ermöglichen die Schränke Varationsbreite. Die Griffleiste aus farblich abgestimmtem Aluminium ist am Waschtischunterschrank optional mit einer dimmbaren Beleuchtung – gesteuert über einem Touch-Sensor am Möbel oder mittels ZigBee-Standard durch gängige Smart Home Systeme.

Natürlich passen die Collaro-Aufsatzwaschtische zu den gleichnamigen Möbeln der Linie. Für edle Kombinationen bieten sich aber auch die Aufsatzwaschtische aus den Premiumkollektionen Antheus, Memento 2.0, Finion und Artis an – Antheus mit historisch inspirierten Facetten-Kanten, Memento 2.0 als minimalistisches Designstatement, Finion mit fließenden Konturen und Artis in klaren Geometrien. Ebenso kompatibel sind Aufsatzwaschtische der Serien Loop & Friends, Architectura und My Nature.