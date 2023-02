Egal, wie groß, egal, in welchem Look: Das Bad ist stylisch und multifunktional wie die Küche, aber deutlich privater. Als intimer Rückzugsort mit persönlicher Note ist der Raum, in dem man für jede größere Umgestaltung drei Gewerke bemühen muss, zu einem Liebling der Einrichtungs-Fans geworden. Doch nicht alles, was das Badezimmer als Wohnraum charakterisiert, verlangt eine Grundsanierung. Abgesehen von einer stimmigen, modernen Ausstattungsbasis wird das trendgerechte Badezimmer durch ein harmonisches Interior-Konzept bestimmt, durch Zutaten wie Holz oder Holzdekor, multifunktionale Sitzgelegenheiten, warme Farben, an Kommoden erinnernde Waschtische, weiche Wohn- und Gebrauchstextilien und Statement-Pieces wie Spiegel oder Leuchte. Ein modernes Badezimmer zeigt sich stilistisch vielfältig: klassisch oder Vintage, mit Einbau- oder Solitärmöbeln, in verspielter, nordisch- oder asiatisch schlichter Ästhetik, in modernem Landhausstil oder coolem Industrial Look. Das Bad ist so individuell wie nie.



burgbad präsentiert dafür in einen Trendbericht die zehn wichtigsten Trends im Badezimmer: