Das größte Badezimmer der Welt?

„Die Begeisterung für das Duschvergnügen XXL mit unseren Brausen kann man erst nachempfinden, wenn man es selbst erfahren hat“, weiß Felicitas Albring, Leiterin der Hansgrohe Aquademie. Erleben können Fach- und Endkund*innen dies in der Showerworld der Hansgrohe SE in Schiltach. Nach einer umfassenden Renovierung erstrahlt mitten im Schwarzwald eines der größten Badezimmer der Welt in neuem Gewand. Neu ist der gesamte Duschbereich: Auf einer Fläche von 214 Quadratmetern können Besuchende mehr als 20 verschiedene Produkte der Marken AXOR und hansgrohe ausprobieren. „Die Markenbereiche sind klarer voneinander getrennt. Es ist jetzt mehr Marke spürbar", so Albring. Zwischen den Brausen leuchtet im hansgrohe Bereich der Schwarzwald, die Decke in Holzoptik verbreitet Wohnlichkeit. Ein überarbeitetes Beleuchtungskonzept trägt zur weiteren Wohlfühlatmosphäre bei. Darüber hinaus gibt es einen Bereich, in dem ausschließlich die verschiedenen Strahlarten erlebt werden können.