Das sind die Neuheiten der Duravit Design Days 2022

Wie das unbeschwerte Gefühl eines Kurzurlaubs am Meer: Die neue Duravit Badserie Soleil by Starck schafft mit feinen Linien eine natürliche und ruhige Atmosphäre. Das kompakte Programm aus Waschtischen, WCs und Badewannen erweitert die Gestaltungsmöglichkeiten im Bad um eine von natürlicher Weichheit geprägte Option. Zeitlos-modern fügt sich das Design von Soleil by Starck in eine Vielzahl von Einrichtungsstilen ein. Damit bietet Duravit Design mit attraktiver Preispositionierung im unteren Mittelfeld, das sich auch für das Projektgeschäft anbietet.



Drei Waschtischgrößen mit passender Halbsäule, Möbelwaschtische sowie Aufsatzbecken und Einbauwaschtisch von unten stehen zur Auswahl. Ein Handwaschbecken für Gäste-WCs und kleine Räume rundet das Angebot ab. Das Feingefühl in der Formgebung zeigt sich auch bei den Soleil by Starck WCs mit filigranem, leicht überstehendem Deckel, die sich unauffällig in den Raum integrieren. Alle Wand-WCs, auch das platzsparende Modell mit nur 540 mm Ausladung, sind mit der HygieneFlush Spültechnologie ausgestattet. Die formale Sanftheit und den leicht angedeuteten Außenrand des Waschtischs hat Philippe Starck ebenso auf das Design der Badewannen übertragen. Als preisgünstigstes Starck-Wannenprogramm im Sortiment bietet es vielfältige Optionen, auch beim Material mit Einbauwannen aus Acryl und freistehender Wanne aus DuraSolid.