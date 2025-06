Die franzöisische Delabie-Gruppe hat die geplante vollständigen Übernahme von KWC Professional – ehemals Franke Water Systems – bekanntgegeben. Delabie übernimmt Unternehmensanteile von Equistone, dem Mehrheitsgesellschafter, sowie weiteren Minderheitsaktionären. KWC Professional hat seinen Stammsitz in der Schweiz und auf Sanitärausstattungen für den gewerblichen, öffentlichen und halb-öffentlichen Bereich spezialisiert. „Nach dem Verkauf der Medizinsparte im Januar 2024, der Residential-Sparte im Mai 2024 sowie der OEM-Sparte Nokite EcoSmart Water Heating Systems im Dezember 2024 ist die KWC-Gruppe, nun fokussiert auf das Professional-Geschäft, ideal positioniert für ein nachhaltiges Wachstum", so David Zahnd und Roman Emanuel Hegglin, Partner im Equistone-Team zum Hintergrund des Übernahme-Deals.

Mit der Eingliederung von KWC Professional baut die Gruppe ihre Position als europäischer Anbieter im Bereich von Sanitärausstattungen für den öffentlich-gewerblichen Bereich aus. Durch den Zusammenschluss der beiden Unternehmen mit Fachwissen und sich ergänzenden geografischen sowie vertrieblichen Ausrichtungen soll eine führende Industriegruppe mit starker Präsenz in ganz Europa entstehen. Delabie will seine geografische Präsenz so stark auszubauen – insbesondere in Deutschland, Österreich, der Schweiz, im Mittleren Osten, in den nordischen Ländern sowie im Vereinigten Königreich. Luc Delabie, Co-Geschäftsführer der Delabie-Gruppe erklärt: „Wir freuen uns sehr, KWC Professional in unserer familiengeführten Gruppe willkommen zu heißen. Mit dieser Übernahme schaffen wir einen starken paneuropäischen Akteur."

KWC Professional ergänzt die Delabie Gruppe durch technisches Know-how, ein Portfolio sich ergänzender Marken – KWC, Aquarotter und DVS – ehemals Dart Valley Systems and Sissons) – und eine Verwurzlung in besonders anspruchsvollen Marktsegmenten. Diese Ergänzung wurde 2024 durch die Übernahme von Newcastle Joinery Ltd. weiter gestärkt – einem britischen Spezialisten für Einrichtungslösungen und Sanitärausstattungen in Justizvollzugsanstalten. Mit der Transaktion wird die Unternehmensgruppe Delabie künftig rund 70 Prozent ihres Umsatzes außerhalb Frankreichs erwirtschaften. Der Abschluss der Übernahme unterliegt noch den üblichen aufschiebenden Bedingungen und soll im dritten Quartal 2025 abgeschlossen werden.