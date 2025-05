Duschen ist für viele nicht länger nur ein Teil der täglichen Routine, sondern eine bewusste Auszeit. Die will Grohe jetzt mit der "Magie warmen Schaums" verfeinern. Grohe Purefoam, eine neue Duschtechnologie des Sanitärexperten, verwandelt speziell entwickelte Seife dafür in eine warme, schwerelose Schaumwolke. Fünf exklusiv entwickelte Kinuami Körperseifen verleihen dem Schaum einen angenehmen Duft und bringen so eine Wellness-Oase ins eigene Zuhause. „Die innovative Schaumtechnologie ist leicht zu bedienen und lässt sich problemlos in jede bestehende Dusche mit Thermostat integrieren“, erklärt Patrick Speck, Leader Lixil Global Design, EMENA.

