Der Sanitärmarkt ist in Mitteleuropa in der Krise, und auch in West-, Süd- und Osteuropa werden durchwachsene Absatzzahlen gemeldet. Wie schätzen Sie als einer der größten Player die Marktsituation in Europa ein?

Marc Dobro: Die Marktlage ist herausfordernd für die gesamte Branche. Die Faktoren, die starken Einfluss auf den Nachfragerückgang am Bausektor haben, sind bekannt: Die Engpässe in der Lieferkette der vergangenen Jahre, die Inflationsraten und die hohen Zinsen, was zu steigenden Baupreisen und sinkender Nachfrage geführt hat. Aus mitteleuropäischer Sicht kommt dazu, dass als Folge des Ukrainekriegs die Frage der Rohstoff- und Energiesicherheit zu einem Fokus auf die Heizung geführt hat. Es hat die Sanitärbranche zusätzlich stark getroffen, dass das verarbeitende Handwerk auf die Heizung gesetzt und der Handel Lagerkapazitäten von Sanitär auf Heizung umgelagert hat. Ich verstehe jeden Handwerker, der sich da auf die Heizung konzentriert und damit gute Geschäfte gemacht hat, das hätte ich an seiner Stelle in der Situation auch gemacht.