Seit 100 Jahren entwickelt Artweger Produkte fürs Bad. Das Bad Ischler Familienunternehmen begeht sein diesjähriges Jubiläum und startet mit einer Sonderedition ins neue Jahr. Dafür wurde das Design der Duschserie Artweger PRO:TECT völlig überarbeitet und bringt jetzt noch mehr Harmonie ins Badezimmer.

Neue Klebemontage



Obwohl sie viele Vorteile für die Verarbeitenden bringen, sind Klebemontagen bei Duschkabinen oft mit langen Aushärtezeiten verbunden. Artweger hat daher ein eigenes Klebesystem entwickelt, das aus zwei Komponenten besteht: Zur Sofortfixierung wird ein 3M-Hochleistungs-Klebeband eingesetzt, wodurch das direkte Weitermontieren möglich ist. Die langfristige Verklebung erfolgt dann mit ART:FIX, einem speziellen Hochleistungsklebstoff, der zugleich als Dichtung hinter den Wandprofilen wirkt. Ein unabhängiges Prüfinstitut bescheinigt dem ART:FIX Klebesystem laut Artweger die gleiche Belastbarkeit wie einer gebohrten Schraubbefestigung mit Universaldübel in Mauerwerk.



Bei der Montage ohne Bohren gibt es so keine zersprungenen Fliesen mehr, auch Probleme mit versteckten Leitungen, Untergründen mit wenig Halt für einen Dübel oder mangelnde Dichtheit an den Montagepunkten werden damit vermieden. Darüber hinaus können Messfehler kurzzeitig korrigiert werden, und der Werkzeugbedarf wird reduziert. Auch die Benutzer*innen profitieren: Durch patentierte 360° Scharniere, Vario-Dicht System und insbesondere die neue Optik mit eloxierten Frontpartien an Griffen und Scharnieren.