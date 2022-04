Klarheit für kleine Badezimmer

Bei Xcut sind die Streben exakt aus dem Stahlzylinder herausgeschnitten – Industriedesign pur. Zusätzlich ist eine Ablage unter dem Becken integriert, die Stauraum bietet. Die Serie ist ganz in Weiß gehalten. Xcross bringt hingegen die X-förmige Basis noch klarer auf den Punkt. Die Konstruktion setzt sich aus Flachstahlstreben zusammen, deren Kanten nach außen weisen. Das Produkt ist in Bicolor-Optik in mattschwarz mit weiß glänzendem Becken erhältlich. So entfalten Xcut und Xcross unterschiedliche, je nach Blickwinkel variierende Raumwirkungen.



Dank der offenen Struktur eignen sich die neuen Serien mit ihren Abmessungen (B/H/T 397/900/427 bzw. 482 mm) insbesondere für kleine Bäder. Beide Varianten gibt es als Ausführung mit Hahnloch für eine Stand- oder ohne zur Kombination mit Wandarmaturen. Entsprechend sind die wandseitigen Konsolen angepasst.