Burgbad, ein deutscher Hersteller von Möbeln und Ein­richtungskonzepten für das Bad, vereinfacht die Badplanung in seinem kürzlich gelaunchten Profi-Portal BurgbadPro. Der dort neu integrierte Online-Konfigurator umfasst das komplette Sortiment an Konsolenlösungen mit Unterschränken aus dem maßflexiblen Sys30-Programm sowie diverse weitere Waschtisch-Optionen. Der Sanitärfach-Großhandel als auch Facheinzelhandel können ab sofort darauf zugreifen.

Mit dem Sys30 können diverse Wünsche für ein anspruchsvolles Badambiente erfüllt werden. Stauraum-, Waschtisch- und Konsolenlösungen lassen sich bis hin zur personalisierten Farbgebung individualisieren und dem Raum anpassen. Auch beim Design können Badplaner*innen aus dem Vollen schöpfen, denn Sys30 führt kombinierbare Elemente aus diversen Kollektionen in einem einzigen, maßflexiblen Programm zusammen. Der Online-Konfigurator stellt zudem eine direkte Anbindung an den Produktionsprozess her: Mit "One-Click-Ordering" wird die Zeit bis zum Produktionsstart von teils drei bis vier Wochen auf bis zu drei Tage verkürzt.

