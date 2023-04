Frauen sind in der HKLS-Branche in Führungspositionen nach wie vor in der Unterzahl, haben Sie dafür eine Erklärung?

Dober: Frauen neigen dazu, sich selbst zu unterschätzen – uns fehlt oft der Mut, vielleicht deshalb, weil bei allen Ideen und Vorhaben der Sicherheitsgedanke immer eine große Rolle spielt. Über Generationen wurde ein klar definiertes Rollenbild vermittelt, das jetzt aber endlich durchbrochen wird. In der Berufsschule war ich damals noch eine echte Exotin, langsam kommt eine Trendwende in Schwung. Heute darf jeder individuell sein, darf auch in einem bisher männlich dominierten Berufsfeld Karriere machen. Frauen sind fit für die Technik und für die Teamarbeit extrem wertvoll.



Sie haben das Franchisesystem Der Bad Profi schon kurz angesprochen. Welche Vorteile bietet es Ihnen? Wie ist es organisiert?

Dober: Der Bad Profi ist eine Marketing- und Know-how-Gemeinschaft. Wir bezahlen eine monatliche Gebühr, haben davon abgesehen aber keinerlei Verpflichtungen. Es geht darum, im Netzwerk Erfahrungen auszutauschen, jedes Mitglied bringt seine Informationen ein. Dieses Miteinander gab es in der Haustechnik nicht. Die Mitglieder sind quer gemischt, ich war aber die erste Installateurin, die beigetreten ist, und in Wien bin ich immer noch das einzige Franchisemitglied. Ich hoffe, dass sich das bald ändert! Unsere Gemeinschaft ist ja noch sehr jung.

