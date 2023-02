Hassan Rashwan (28) ist seit Oktober als Showroom Manager für die operative Leitung des Laufen space Wien zuständig. Er ist die erste Anlaufstelle für Kund*innen und berät auch Architekt*innen sowie Planer*innen. Darüber hinaus zeichnet er für die Planung, Organisation und Durchführung von Messebeteiligungen in Wien sowie Veranstaltungen im Laufen space Wien verantwortlich. Nach einer Lehre zum Bürokaufmann startete Rashwan seine Laufbahn in der Branche als Berater, Planer und Verkäufer bei einem exklusiven Komplettbadanbieter. Zuletzt war er in einer österreichweiten Serviceorganisation im Sanitärbereich tätig.