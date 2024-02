Marlene Uldschmidt verstand es, die Felsformation architektonisch zu nutzen. So führt der Eingang in das obere Stockwerk, von wo aus sich der offene Küchen-, Ess- sowie Wohnbereich erstreckt. Das Ambiente wirkt natürlich, unterstrichen durch Akzente wie sanfte Grautöne und Holz. Vom Eingangsbereich führt eine Treppe hinunter in die Schlafräume, darunter das Hauptschlafzimmer, das direkt mit dem Bad verbunden ist. Im Bad setzen die filigranen Aufsatzbecken und die Badewanne der Serie Luv Akzente: Das fügt sich harmonisch in das Gesamtkonzept ein und betont das gelassene Flair.

Das milde Klima ermöglicht es, das ganze Jahr über im Freien zu sein, weshalb die Architektin der Gestaltung der Außenanlagen besondere Sorgfalt widmete. Mit einem privaten Pool, einer Freiluftküche, einer Feuerstelle und Sitzmöglichkeiten bietet der Außenbereich einen wohnlichen Komfort.



Darüber hinaus besticht das Gebäude besonders durch die geradlinige Formensprache. Als gestalterischer Clou dient das markante Dach: Die angewinkelte Spitze zeigt auf eine jahrhundertealte Kiefer und symbolisiert die Symbiose von Natur und Architektur. Auch auf das Thema Nachhaltigkeit achtete die Architektin: So fungiert das Haus dank Wärmepumpe sowie mehreren Photovoltaik- und Solarpaneelen autark.