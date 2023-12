Geboren 1952 in Chioggia an der Lagune von Venedig, Italien, befasste sich Antonio Bullo bereits in jungen Jahren mit Material Keramik. 1972 schloss er sein Studium an der Hochschule für Keramik in Faenza ab, 1977 erwarb er sein Diplom in Bildhauerei an der Akademie der Schönen Künste in Venedig.



In Zusammenarbeit mit renommierten Marken im Bereich Keramik und Badmöbel erhielt er für seine Kreationen vier Goldmedaillen beim internationalen Keramikwettbewerb in Faenza und wurde mit zwei Design Plus Awards sowie dem IF Design Award ausgezeichnet. 2017 präsentierte Bullo seine dem Bad gewidmete Möbelmarke „AntonioBulloWorkshop“.