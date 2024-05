TGA: Der Markt für Einfamilienhäuser ist heuer besonders schwierig. Wie sehen Sie die Situation?



Georg Niedersüß: Wir spüren das genauso wie alle. Etwa 50 Prozent unserer Kund*innen benötigen eine Finanzierung, die Probleme mit der Kreditfinanzierung sind bekannt. Aber gerade jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um zu bauen! Die Bau-Gewerke suchen Arbeit und machen vernünftige Preise. Zudem ist die nächste Lohnerhöhung, die auch am Bau die Hälfte der Kosten ausmacht, frühestens im Mai fällig. Die Materialkosten hingegen stagnieren oder sinken sogar wieder.



Das Einfamilienhaus ist auch wegen des Flächenverbrauchs und der Bodenversiegelung in die Kritik geraten. Wie reagieren Sie darauf?



Niedersüß: Wer ein Griffner-Haus baut, will gar nicht mehr auf Urlaub fliegen! Wir bauen Häuser zum Wohlfühlen, die Statistik beweist tatsächlich, dass Menschen, die sich in ihrem Einfamilienhaus wohlfühlen, am Wochenende und im Urlaub viel weniger wegfahren als Wohnungs-Bewohner*innen. Das sollte man bei der Berechnung des ökologischen Fußabdrucks mitdenken. Wohnzufriedenheit ist unser Ziel, ich sage den Kund*innen immer, in einem Griffner-Haus lebt man länger und gesünder, und man bleibt auch viel eher glücklich verheiratet …



Das neue Floating-Haus ist auch bei Griffner im obersten Preissegment angesiedelt. Wie groß ist der Markt für hochwertige Holzhäuser in Modulbauweise wie dieses, wer ist die Zielgruppe?



Niedersüß: Der Markt für hochwertige Häuser wie das Floating-Haus ist natürlich nicht groß, der Kund*innenkreis sehr exklusiv. Wir richten uns an ein Design-affines Klientel, das sonst einen Architekten beauftragen würde und einen reduzierten, klassischen Stil bevorzugt. Hier haben sie es schon gefunden, noch dazu in garantiert hochwertiger, nachhaltiger Bauweise mit vielen individuellen Variationsmöglichkeiten. Das Floating-Haus ist jetzt schon ein zeitloser Klassiker, der auch in 20 Jahren noch schön ist.



Wie viele der Floating-Häuser werden Ihrer Schätzung nach gebaut werden?



Niedersüß: Wir verkaufen jährlich 80-100 Häuser, wenn ich mir fünf davon im Porsche-Design wünsche, ist das realistisch. Aber in jedem Fall werde ich jede*n der Käufer*innen persönlich bei uns begrüßen dürfen, das ist das Schöne an meinem Job: Die Menschen und ihre Wünsche kennenzulernen und darauf eingehen zu können.