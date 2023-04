Aufgrund des Fachkräftemangels und der hohen Fluktuation an Mitarbeitenden wird es für viele Unternehmen immer schwieriger, den hohen Qualitätsanspruch zu halten. „Durch die serielle Vorfertigung in der Halle, können wir mit myblock trotz der aktuellen Situation konstant die höchste Qualität garantieren. Durch das Trennen von Bauteilen ermöglichen wir außerdem bessere, ergonomischere Arbeitsbedienungen entlang der gesamten Herstellungskette“, skizzierte Stefan Schrenk, Geschäftsführer myblock.



Was ist der myblock? Elektro-, Installations-, Heizungs- und Lüftungstechnik sind dabei in einem Block verbaut – wahlweise auch mit einer anschlussfertigen Küche inkl. aller Geräte oder einem ausgestatteten Bad. Der Aufbau und Anschluss sollen an der Baustelle in fünf Minuten erledigt sein, wie das Unternehmen auf seiner Website wirbt. Möglich ist ein Einsatz bei allen mehrgeschossigen Wohnanlagen aus Holz. Die serielle Vorfertigung spart so Zeit auf der Baustelle und reduziert die Abhängigkeit von Installateur*innen. Den myblock gibt es in vier Größen und mehreren Ausstattungsvarianten.