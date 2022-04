Rein in die Badezimmeroase!

„Das Thema Klima ergibt sich von selbst, jeder sucht ressourcenschonende Materialien und energieschonende Themen, die uns im täglichen Gebrauch unterstützen, um die Klimathematik in den Griff zu bekommen“, betont Zottler die Bedeutung der Trendbox „Go Green“. Nachhaltigkeit kommt in vielen Facetten, seien es nun wassersparende Armaturen, stromsparende Beleuchtung oder energieeffiziente Heizkörper. Besonders im Armaturenbereich lassen sich Nachhaltigkeit und Hygiene exzellent verbinden, etwa durch berührungslose Produkte. Denn auch die Pandemie gibt gewisse Trends vor: Hygiene war immer schon ein wichtiges Thema, rückte in den letzten beiden Jahren aber noch weiter ins Scheinwerferlicht. Das Coronavirus hat zudem viele Haushalte dazu bewegt, ihre Projekte im Eigenheim anzugehen. „Das Bedürfnis der Menschen, sich Zuhause in den eigenen vier Wänden eine Oase zu schaffen, hält immer noch an“, ist sich Zottler sicher.



Ebenso ist die Barrierefreiheit ein echter Langfrist-Trend. Unabhängig von Alter oder Gesundheitszustand sollte das Badezimmer für jeden zugänglich sein. Das erfordert langfristige Planung, entweder durch eine vorausschauende Ausstattung oder Vorbereitungen für eine Nachrüstung in der Zukunft. Schlussendlich ist mit der Trendbox „Live Orange“ für einen echten Blickfang gesorgt – ein „fresher“ Sanitärbereich lässt die Sonne im Bad – und in Halle 21 – aufgehen.