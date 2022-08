In Anlehnung an die Ästhetik der 80er kombiniert Auer spiegelnden Edelstahl mit Neonbeleuchtung und einer grafischen Mischung aus hellem und dunklem Travertin. „Er ist disruptiv und sehr maskulin“, so Auer über den Travertin. „Er ist auch sehr 80er. Damals gab es einige Parfums, die in ihrer Männlichkeit sehr markant waren. Es war also ein bisschen eine Anspielung auf diese Zeit.“ Für den Fall, dass es irgendeinen Zweifel an der Persönlichkeit geben sollte, die Auer beim Entwerfen im Sinn hatte, erklärt er, ohne zu zögern: „Es ist für einen Mann. Eindeutig selbstbezogen. Der Typ denkt nur an sich selbst. Er sammelt gerne. Er ist ein Hedonist.“



Auf die Frage nach seiner generellen Auffassung von Badezimmern antwortet Auer: „Ich sage lieber ‚Zimmer mit Bad‘. Es ist ein echter Raum, in dem man etwas tut – man lebt darin. Deshalb braucht man eine Nische für Kunst – vielleicht ein Bild, vielleicht ein Objekt, das normalerweise im Wohnzimmer steht. Bringen wir es also ins Badezimmer! Das ist auch der Grund, warum ich freistehende Waschbecken entwerfe – sie sind Möbelstücke.