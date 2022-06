Badezimmer im Kuppelbau

Hadi Teheranis Entwurf hat die Form eines Kuppelbaus, der im Zentrum eines Hauses oder einer Hotelsuite steht. Offen angelegt ist der kreisrunde Raum von mehreren Seiten begehbar; die vier sich jeweils gegenüberliegenden Fensteröffnungen und Rundbögen sind symmetrisch angeordnet. In der Mitte des Baus platziert der Architekt die organisch geformte Wanne, die den Grundriss aufgreift und um die eine Dusche sowie ein ovaler Doppelwaschtisch angeordnet sind. Dieser Entwurf sei von den öffentlichen Bädern im Mittleren Osten inspiriert, erklärt Teherani.



Außerdem ergänzt er: „Die Durchgänge bieten die Möglichkeit, weitere Kuppelbauten mit Dampfbad oder einem Extra-Duschbereich anzuschließen und das Bad dadurch zu erweitern." Dieses Konzept sei die Basis mit den primären Bereichen, die es in einem Badezimmer brauche: Waschtisch, Dusche, Wanne. Der Entwurf lasse es zu, das Bad nach persönlichen Vorstellungen zu ergänzen.

Und warum wählt er gerade den Kuppelbaustil für seine ganz persönliche Vorstellung vom Bad? „Für mich symbolisiert der Kuppelbau Weite und Geborgenheit. Wenn man hier in der mittig im Raum platzierten Wanne liegt, hat man das Gefühl, man blicke in die Weiten des Sternenhimmels“, so Teherani. Trotz der Großzügigkeit des Raums ist das Badezimmer als Ort des Rückzugs gedacht. „Und wo kann man besser abtauchen als in einer umhüllenden Form ohne Ecken und Kanten?“, fragt Hadi Teherani.



Die Materialauswahl verstärkt diesen Effekt: Helle Marmoroberflächen im Duschbereich und ein schillerndes Glasspiegelmosaik, das sich vom Boden bis in die Kuppel durchzieht, verleihen dem Raum Ebenmäßigkeit. Einen farblichen Kontrast bilden Axor Citterio E Armaturen, Axor Kopf- und Handbrausen sowie Axor Universal Softsquare Accessoires in Matt Black.

