Mit den extravaganten Solitärmöbeln gehört Lavo 2.0 zu den elegantesten Kollektionen in burgbads Designlinie sys20. Hingucker der Kollektion ist der mit seinen knapp 1,40 Metern Größe an traditionelle Highboards erinnernde Hochschrank; mit seinen Doppelflügeltüren entfaltet er ein breites Innenleben – vor allem in der Ausführung als Vitrinenschrank mit seitlich von Thermoformfriesen gefassten Glastüren.

>> Tipp: Noch nicht genug Design- und Badezimmerinspiration?

Folgen Sie unseren Badelieblingen auch auf Instagram.

Die Sideboards in passender Tiefe zur Konsolenlösung ergänzen den Waschtisch. Sie lassen sich aufgrund ihrer geringen Höhe gut in versetzten Ebenen arrangieren und bieten sich als Schminktisch und Ablagefläche zum Dekorieren an. Das Badezimmer wird immer mehr zum Lifestyle-Badezimmer, und damit spielt auch die Dekoration eine größere Rolle.



Wenn das Deko-Objekt bewusst als Gestaltungselement eingesetzt wird, werden auch im Badezimmer exklusive Stellflächen benötigt, um es platzieren und ins rechte Licht setzen zu können. Doch im ersten Schritt ist das große Aufräumen angesagt: Kleinteilige Utensilien für die tagtägliche Nutzung verschwinden in Waschtisch-Schubladen oder Spiegelschränken. Erst dann kann stimmungs- und stilvoll in Szene gesetzt werden.