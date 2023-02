Ob durch Feuchtigkeit, suboptimale bauliche Gegebenheiten oder Selbstverschuldung: Das Bad birgt typische Gefahrenquellen wie Rutschgefahr, Stolperfallen und heißes Wasser. Mit den richtigen Vorkehrungen kann das Unfallrisiko jedoch reduziert werden. Mit diesen Lösungen schafft Duravit mehr Sicherheit im Bad.

Sturzprävention



Um der Rutschgefahr auf nassem Untergrund entgegenzuwirken, können alle Acryl-Duschwannen von Duravit optional mit einer Antislip-Beschichtung ausgestattet werden. Die transparente Grundierung sorgt für sicheren Stand und Rutschfestigkeit. Der TÜV Rheinland bestätigt die Bewertungsgruppe C für nassbelastete Barfußbereiche (DIN 51097). So sind beispielsweise alle Tempano Duschwannen optional mit der Beschichtung erhältlich.



Produkte aus DuraSolid®, einem Werkstoff auf Mineralgussbasis, erfüllen die Anforderungen an Rutschfestigkeit bereits ohne zusätzliche Beschichtung. Badewannen aus DuraSolid® A zeichnen sich durch eine matte Oberfläche aus und bieten eine angenehme Haptik ohne sichtbare Fugen – so beispielsweise die Badewannen der Serien Cape Cod von Philippe Starck, DuraSquare oder Luv von Cecilie Manz. Stonetto Duschwannen mit der Oberflächenstruktur DuraSolid® Q haben die Rutschfestigkeitsklasse B.

Neben der Beschaffenheit müssen auch die baulichen Gegebenheiten beachtet werden: Bodenebene Duschplätze verfügen über keine Einstiegskante und dienen somit der Prävention von Stürzen.



Orientierung bei Nacht

Einen weiteren Sicherheitsfaktor stellt die Badbeleuchtung dar. Gut ausgeleuchtete Bäder machen Stolperfallen sichtbar – bei Tag und Nacht. Dusch-WCs mit LED-Nachtlicht-Funktion, wie beispielsweise SensoWash® Starck f, bieten bei Dunkelheit wichtige Orientierung und Sicherheit. Die Tasten der Betätigungsplatte A2 sind bei dunkler Umgebung zur Orientierung permanent beleuchtet. Die Nachtlichtfunktion schaltet sich entsprechend der Umgebungshelligkeit automatisch ein bzw. aus. Einige Spiegel- und Spiegelschrankmodelle verfügen ebenfalls über eine Waschtischbeleuchtung, die als Nachtlicht fungiert.

Verbrühungsschutz

Eine Sicherheitssperre bei 38 Grad Celsius soll den Nutzer vor Verbrühungen bewahren. Dennoch ist es möglich, wärmeres Wasser zu erhalten, wenn ein entsprechender Sicherheitsknopf gedrückt und der Griff weitergedreht wird. Bei den Duravit Armaturenserien C.1 von Kurt Merki Jr. wie auch bei B.1 und B.2 finden sich Brause- und Wannenthermostate für Aufputz- oder Unterputzmontage. Die All-in-one-Lösung bieten die Shower Systeme, die wahlweise mit Thermostat oder Einhebel-Brausenmischer erhältlich sind.