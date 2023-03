Dank der EFF3-Befestigungstechnik ermöglicht das neue Geberit Acanto WC eine weitgehend werkzeuglose Montage. Zusätzlich ist das Acanto WC mit einem Wandfixierungselement für eine feste Wandverbindung und präzisen Sitz ausgestattet. Dieser aus Stahl gefertigte Trägerrahmen ist bereits werkseitig in die Keramik integriert und mit den beiden EFF3-Umlenkgetrieben verbunden. Bei der Montage werden diese auf die Gewindestangen des Installationsrahmens aufgeschoben. Die Keramik wird bei der EFF3-Befestigung einfach mit einem Inbus-Schlüssel über die Löcher der Sitzbefestigung fixiert.



In den WC-Sitz integrierte Scharniere machen ihn flacher und stabiler. Die schlanke Form im Wrap-over-Design ist mit einer Absenkautomatik und der QuickRelease-Funktion ausgestattet. Der Kippdübel, mit dem der WC-Sitz an der Keramik befestigt ist, wurde neu gestaltet, so dass er nicht mehr in die Keramik fallen kann. Außerdem wird der WC-Sitz ohne Schablone von oben ausgerichtet und befestigt. Neben dem Design ohne Spülrand verhilft QuickRelease-Funktion zur einer einfachen Reinigung. Mit einem Handgriff lässt sich der WC-Sitz inklusive Deckel abnehmen und wieder aufsetzen.