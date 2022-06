Von außen betrachtet fallen vor allem die schräge Vorderseite und gläserne Fassade der Bibliotek Deichman in Oslo ins Auge. Was mit dem freien Auge nicht erkennbar ist: Das Gebäude entspricht mit einer Einsparung von 50 Prozent an Emissionen gegenüber ähnlichen Gebäuden einem Passivhausstandard. Erreicht wird dieser mit Hilfe innovativer Fassadenkonstruktion, neuartiger Belüftungssysteme und Meerwasserkühlung sowie der Anwendung von Recyclingmaterialien. Der Nachhaltigkeitsgedanke reicht bis in die Toilettenräume: WCs aus dem Programm Happy D.2 sowie elektronisch gesteuerte DuraStyle Urinale von Duravit kümmern sich um Wasserverbrauch und Hygiene.