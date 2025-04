TGA: Herr Donner, der Uponor-I-Shower wurde auf der ISH erstmals vorgestellt: Wie war die Resonanz der Besucher*innen darauf?

Rudolf Donner: Die Resonanz auf all unsere Innovationen und das kombinierte GF- und Uponor-Portfolio war sehr positiv. Sowohl die High-Tech-Lösung mit der integrierten Warm- und Kaltmischung als auch der Designpreis erregten besondere Aufmerksamkeit bei den Besuchern.

Wie ist es zu diesem Produkt gekommen, mit dem Uponor zum ersten Mal in den Sanitärraum geht?

Donner: Der Ausgangspunkt ist unser Know-how im Bereich dezentrale Warmwasserversorgung mit Heat Interface Units. Die dezentrale Warmwasserversorgung über eine HIU oder Wohnungsstation ist ein wachsender Markt. Mit der I-Shower erweitern wir die Vorteile eines HIU, indem wir eine elektronische Mischeinheit in die HIU integrieren. Damit eliminieren wir auch den Mischer in der Duschwand, der aufwendig zu installieren ist und viel Platz einnimmt. Die dezentrale Wasserbereitstellung und die elektronisch geregelte Temperatur sorgen dafür, dass das Wasser gleich in der richtigen Temperatur und passenden Wassermenge zur Verfügung steht.

Uponor macht sich damit auch erstmals vor der Wand so wirklich sichtbar: Warum geht man diesen Schritt?

Donner: Die Steuerung ist die einzige Komponente der I-Dusche, die für den Endbenutzer sichtbar ist. Die haben wir so minimalistisch im Design und intuitiv bedienbar gemacht, dass sie in jeden Duschbereich passt. Als Unternehmen, das auf Installationen in der Wand spezialisiert ist, sind wir sehr stolz darauf, mit einem „vor-der-Wand“ Produkt einen Designpreis gewonnen zu haben.

I-Shower ist derzeit noch in der Prototyp-Phase. Wann ist geplant, das Produkt auf den Markt zu bringen?

Donner: Das Team fasst alle Erkenntnisse zusammen, das endgültige Produkt soll Anfang 2026 auf den Markt kommen.