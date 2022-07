Ganz in der Nähe des Urlaubsziels Saint-Tropez, inmitten eines 46 Hektar großen Bio-Weinanbaugebiets liegt das das Ultimate Provence Hotel. Das in Monaco ansässige Architekturbüro Humbert & Poyet hat das Weingut in Südfrankreich in einen Rückzugsort umgestaltet, der Funktionalität und Eleganz miteinander verbindet. Das Zusammenspiel aus Tradition und kontemporärem Design zieht sich durch das gesamte Hotel-Interieur bis in die 15 Zimmer mit urbanem Wohlfühlambiente. Die Bäder sind mit DuraSquare Waschtischen und mattschwarzen Metallgestellen ausgestattet.