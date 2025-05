Die Typ 40 Urinalsteuerungen ergänzen das Sortiment und werden in mehreren Farbtönen und Materialien angeboten. In Metall gebürstet stehen die Farbtöne Edelstahl gebürstet, messingfarben, rotgold und schwarzchrom zur Auswahl. In Metall lackiert die Farben weiß matt und schwarz matt. Alle Metallplatten verfügen zudem über eine Easy-to-clean-Oberfläche. Zusätzlich werden die neuen Urinalsteuerungen in Glas, in den Tönen weiß, sandgrau, lava und schwarz angeboten. Sie sind in den Varianten Square und Round erhältlich und so auf die neue WC-Betätigungsplatte Sigma40 abgestimmt. Die durchgängige Designsprache sorgt für eine harmonische Optik im Bad.

Mit 2 bis 4 mm Höhe zeichnen sich die Typ 40 Urinal-Betätigungen durch minimalistisches Design aus. Die Platten sind wahlweise mit manueller oder berührungsloser Infrarot-Auslösung erhältlich. Ein praktischer Befestigungsrahmen erleichtert die Montage. Zudem reduziert der Befestigungsmechanismus, der mit einem Schraubenzieher entriegelt wird, die unbefugte Demontage der Platten.