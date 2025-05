Eleganz in Edelstahl

Zur ISH in Frankfurt erweiterte Kaldewei mit der FlowPoint Zero sein Portfolio an Design-Duschabläufen. Die elegante Neuheit ermöglicht eine neue Generation bodengleicher und barrierefreier Duschplätze. Entworfen von Designer Werner Aisslinger, besticht der Ablauf durch seine hochwertige Verarbeitung aus massivem Edelstahl. Die Blende fügt sich nahtlos in das Badambiente ein und ist in fünf Designs erhältlich. Zur Auswahl stehen gebürstete Oberflächen in Edelstahl, Champagner und Graphit sowie in Schwarz Matt und Alpinweiß Matt. Mit seiner geringen Aufbauhöhe und der freien Positionierbarkeit im bodengleichen Duschplatz sorgt FlowPoint Zero auch für Flexibilität in der Badgestaltung.

Foto: KALDEWEI