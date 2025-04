Was bei der Handbrause bereits im Kleinen umgesetzt wurde, zeigt sich bei der großen Kopfbrause in voller Pracht. Die Düsen sind in Form von Lotusblütenblättern angeordnet: Das Zentrum bildet einen dichten Wasservorhang, der am Körper entlangläuft, die Blütenblätter tragen das Wasser nach außen, kommen aber mit weniger Düsen aus. Die Kopfbrause gibt es entweder mit einem Durchmesser von 300 mm in runder Form oder mit 250 x 250 mm in quadratischer Form.

Der neue Thermostat HansaPrisma erinnert mit seiner schlanken und zylindrischen Silhouette an eine Brücke, die sich in ruhigen Gewässern spiegelt. Die Griffe ergänzen die Form, ohne dabei die Funktionalität zu beeinträchtigen. Die Thermostate liefern eine konstante Wassertemperatur und verfügen über ein spezielles Thermo Cool Gehäuse, das angenehm temperiert bleibt. Zusammen mit der 38 °C Sicherheitssperre werden Verbrühungen oder Verbrennungen selbst bei Druckschwankungen vermieden.

